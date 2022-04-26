Rus jimnantikçi Alina Kabaeva’nın Vladimir Putin'in sevgilisi ve kara kutusu olduğu iddia edildi

Rusya Lideri Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu belirtilen Alina Kabaeva (39), İsviçre ve Sibirya'da saklandığı iddialarının ardından, iki gün önce ortaya çıktı. Kendi adına düzenlenen festivalde, bir konuşma yaptı. Rusya'nın Ukrayna'da zafere gittiğini anlattı. Putin'den 4 çocuk doğurduğu bildirilen, bunu örtbas etmek için evlilik yüzüğü ile poz veren Alina'nın, Rus medyasının büyük bir bölümünü kontrol ettiği ve 8 milyon sterlin maaş aldığı da anlaşıldı. Putin'ın iki kızına yaptırımlar uygulanırken, Kabaeva'ya herhangi bir kısıtlama yapılmadı. Wall Street Journal'ın haberine göre Kabaeva'ya ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin talebi üzerine yaptırım uygulanmadı. Kabaeva'ya uygulanacak yaptırımın, doğrudan Putin'in hedef alınacağı yorumları yapıldı. ABD'li bazı yetkililer, Kabaeva'nın Putin'in yurt dışındaki servetini sakladığı ve Rus liderin kara kutusu olduğu iddialarını da ortaya attı. Bu arada Moskova'nın, Putin ile Kabaeva arasında herhangi bir ilişki olduğu iddialarını kabul etmediği hatırlatıldı.