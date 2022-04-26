Mars'ta en uzun deprem tespit edildi! Tam 94 dakika

Bu depremler, 25 Ağustos 2021'de kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki S0976a ve 24 gün sonra meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki S1000a. Etki açısından, ikisi de önceden kaydedilmiş mars depremlerinden beş kat daha güçlü.
Bu depremler, 25 Ağustos 2021'de kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki S0976a ve 24 gün sonra meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki S1000a. Etki açısından, ikisi de önceden kaydedilmiş mars depremlerinden beş kat daha güçlü.
Depremlerden ilkinin birkaç saniye sürdüğü belirtildi. Buna karşılık ikinci depremin 94 dakika devam ettiği açıklandı.