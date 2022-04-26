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    • Dünya
    • 26.04.2022 10:19
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    • 26.04.2022 10:19
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    Mars'ta en uzun deprem tespit edildi! Tam 94 dakika

    Mars’ı inceleyen Insight uzay aracı önemli verilere ulaştı. Kızıl Gezegen'de iki büyük deprem tespit edildi. Depremlerden ilkinin birkaç saniye sürdüğü belirtildi. Buna karşılık ikinci depremin 94 dakika devam ettiği açıklandı.

    Mars’ta 94 dakika deprem!

    Mars'ın en ilgi çekici özelliklerinden biri, Dünya'da yaşadığımızlardan farklı olmayan depremlerin varlığı.

    2019'un başından beri, gezegen bilimciler bu 'mars depremlerini' InSight iniş aracına yerleştirilmiş bir sismometre ile kaydediyorlar. Son olarak, şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük iki depreme işaret eden bir aktivite tespit ettiler.

    Bu depremler, 25 Ağustos 2021'de kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki S0976a ve 24 gün sonra meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki S1000a. Etki açısından, ikisi de önceden kaydedilmiş mars depremlerinden beş kat daha güçlü.
        O ihalenin faturası müdüre kesildi
        Haberler Dünya Mars'ta en uzun deprem tespit edildi! Tam 94 dakika
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