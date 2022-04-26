Gizemli hepatit kabusu giderek büyüyor! Sayı 190'a ulaştı! Gizemli hepatit nedir? Gizemli hepatit belirtileri neler?

İlk olarak 5 ve 8 Nisan'da İngiltere'de görülen, 21 Nisan itibarıyla 11 ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsüne en son bugün Japonya'da bir çocukta rastlandı.

GİZEMLİ HEPATİT VAKALARI

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Dün yapılan açıklamada da virüsün 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169 vaka olduğu belirtilmişti.