Çin'in başkenti Pekin'de Kovid-19 alarmı: 11 ilçede toplu testler uygulanacak!

Öte yandan, salgın nedeniyle vakaların görüldüğü tekil yerleşimlerin yanı sıra bir mahallede karantina ilan edildi.

Kentteki tüm kültür ve spor etkinlikleri, fuarlar, sergiler ve diğer büyük ölçekli etkinlikler iptal edildi.

Pekin Yerel Yönetimi Sözcüsü Şu Hıcien, yaptığı açıklamada, şehrin virüs tetkik tedbirlerinin genişletilmesine hazır olması gerektiğini belirterek, "Salgını etkin şekilde önlemek ve halk sağlığını güvenceye almak için salgınla mücadeleyi sonsuz bir savaş olarak yürütmeliyiz." ifadelerini kullandı.