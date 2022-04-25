Rusya - Ukrayna savaşında Sergey Lavrov'dan korkutan nükleer ve 3. Dünya Savaşı sözleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon emri vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin devreye girmesiyle savaşı sona erdirmek için iki ülke arasında başlatılan barış görüşmeleri devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKMA İHTİMALİNİ ARTIYOR
Rus medyasına konuşan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı dikkat çekici açıklamalarda, Ukrayna ile savaşı sonlandırmak için yapılan müzakerelerin devam ettiğini ifade ederken, 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalinin hala çok tehlikeli boyutta olduğuna dikkat çekti.
Lavrov, "Yükselen tansiyon 3. Dünya Savaşı çıkma ihtimalini artıyor. Ortada gerçekten ciddi bir tehlike var. Bunu göz artı etmemiz mümkün değil." dedi.