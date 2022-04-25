Rusya - Ukrayna savaşında Sergey Lavrov'dan korkutan nükleer ve 3. Dünya Savaşı sözleri

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKMA İHTİMALİNİ ARTIYOR

Rus medyasına konuşan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı dikkat çekici açıklamalarda, Ukrayna ile savaşı sonlandırmak için yapılan müzakerelerin devam ettiğini ifade ederken, 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalinin hala çok tehlikeli boyutta olduğuna dikkat çekti.

Lavrov, "Yükselen tansiyon 3. Dünya Savaşı çıkma ihtimalini artıyor. Ortada gerçekten ciddi bir tehlike var. Bunu göz artı etmemiz mümkün değil." dedi.