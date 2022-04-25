Rusya Ukraya'nın Karadeniz ile irtibatını kesmek için Odessa’yı harabeye çevirdi

Rusya, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesinde hakimiyeti ele geçirdi. Güney'de ise liman kenti Mariupol'ü de bölgeye ekledi. Ardından Odessa'yı hedef seçti. Bu liman kentini de alıp Ukrayna'nın Karadeniz ile bağlantısını kesmek isteyen Rusya, önceki akşam füzeleri ateşledi. Yüksek kulelere isabet eden bombalar, binaları enkaza çevirdi. Saldırıda 18 kişi yaralanırken 8 sivil vatandaş ise hayatını kaybetti. Ölenler arasında genç bir anne ve 3 aylık bebeğinin de olması dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski, sorumluları bulup cezalandıracağını söyledi. "Dünya 80 yıldır böyle bir barbarlık görmedi" dedi. Saldırının Hazar Denizi üzerinde uçan bir Tu-95 stratejik bombardıman uçağı kullanarak apartmanın vurulduğu öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen 'büyük bir silah sevkiyatının' depolandığı askeri bir havaalanındaki bir lojistik terminalini vurduklarını iddia etti. Diğer hedeflerin yanı sıra silah, mühimmat ve yakıt depolarını da imha ettiklerini, 200 kadar Ukraynalı savaşçıyı öldürdüklerini bildirdi.