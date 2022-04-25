Münbiç'te YPG/PKK zulmü: Terör örgütü isteklerine karşı çıkan halkı yakıttan mahrum bırakıyor

Daha önce araç sahiplerine her bir hafta için sadece 40 litre yakıt kotası belirleyen terör örgütü, bu süreyi 10 güne çıkardı. Tarım arazilerinin sulanamadığı Münbiç'te siviller yakıt alabilmek için sabahın ilk ışıklarıyla benzin istasyonunda sıraya giriyor.

Yüzlerce aracın sırada beklediği istasyon, sadece 09.00-15.00 saatlerinde yakıt satışı yapıyor. İstasyondaki yoğun kalabalık yüzünden aracına yakıt alamayanların çoğu karaborsadan iki katına yaklaşık 1500 Suriye lirasına (2,5 dolar) benzinin litresini satın almak zorunda kalıyor.

MÜNBİÇ'TEKİ YAKIT KRİZİNİ GÖRÜNTÜLENDİ

İlçede 10 gündür devam eden yakıt krizinde sıkıntı yaşayan sürücüleri ve araç kuyruklarını görüntülendi. Yakıt istasyonu önünde bekleyen çoğu aracın içinde sürücüler bulunmuyor.

Aracına yakıt almak için saatlerdir bekleyen Münbiçli Muhammed Ebu Ali, "Yakıt krizinin ana nedeni; yakıt olmaması değil yakıt var ancak dağıtımı yapan istasyonlar yok. İlçe genelinde aynı anda tek bir istasyon üzerinden dağıtım yapılıyor. Benden önce sırada bekleyen 150'den fazla araç var." dedi.