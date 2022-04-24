Fransa'da milyonlar sandık başında! Macron mu kazanacak Le Pen mi? Fransızlardan dikkat çeken yorum

ÜÇÜNCÜ KEZ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAN LE PEN

Cumhurbaşkanı seçiminde 3'üncü kez aday olan Le Pen, seçilirse göç konusunda yeni bir yasa çıkarmayı ve bunun için referandum düzenlemeyi hedefliyor.

Aşırı sağcı aday Le Pen, ayrıca kamuya açık alanlarda başörtüsünü yasaklamayı vadediyor.

"GENEL SİYASİ DÜŞÜNCE AŞIRICI DEĞİL"

60 yaşındaki Tunus asıllı Fransız vatandaşı Abbes Lamjed, Le Pen ve Macron'un ikinci tura kalmasının öngörülür bir şey olduğuna değindi.

Lamjed, anketlerin, Le Pen'in cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50'yi geçemeyeceğini ortaya koyduğunu belirterek, "Bu ülkede, genel siyasi düşünce aşırıcı değil." dedi.