Fransa'da milyonlar sandık başında! Macron mu kazanacak Le Pen mi? Fransızlardan dikkat çeken yorum

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu bugün yapılıyor. İkinci turda, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen karşı karşıya gelecek.
SEÇİLECEK İSİM 5 YIL ÜLKEYİ YÖNETECEK
Seçmen sayısının 48,7 milyon olduğu ülkede seçimin galibi, 5 yıl boyunca Fransa'yı yönetecek yeni cumhurbaşkanı olacak.
Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.
RESMİ SONUÇLAR 27 NİSAN'DA AÇIKLANACAK
Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.
Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak. Seçimi kazanan aday 13 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.
SON ANKETTE MACRON ÖNDE
Fransa basınından Le Parisien gazetesi, seçim öncesi son anket sonucunu paylaştı.
Buna göre ülkenin mevcut lideri Macron, yüzde 57'lik oy oranıyla yarışı önde götürüyor. Beş yıl önceki seçimlere kıyasla oyunu artırdığı belirtilen Le Pen'in ise yüzde 43 düzeyinde kalacağı öngörülüyor.