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    • Dünya
    • 24.04.2022 23:20
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    • 24.04.2022 23:24
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    Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'dan Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki diplomasi çabalarına övgü

    Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, bugün kameralar karşısına geçerek NATO'ya girip girmeyeceklerini ve Rusya - Ukrayna savaşına dair son durumu değerlendirdi. Haavisto yaptığı konuşmada Türkiye'nin diplomasi çabalarına da övgüler dizdi.

    Türkiye’ye diplomasi övgüsü

    Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya karşı tutumunu ve Rusya ile ilişkileri değerlendirdi. Ayrıca Haavisto, Türkiye hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

    Haavisto, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkesinin NATO üyeliğine yakın olduğunu söyledi.

    ŞİMDİ FİNLANDİYA NATO ÜYELİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
    Pekka Haavisto, bölgesel güvenliğe önem verdiklerini vurgulayarak, "Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali, Finlandiya'yı güvenlik politikasının temelini yeniden değiştirmeye zorladı ve şimdi Finlandiya, NATO üyeliğini düşünüyor. Şimdi bunu düşünmeseydik, gelecekte Finlandiya'nın manevra alanı daralacaktı" şeklinde konuştu.

        Haavisto, Ukrayna'da tarafların görüşlerinin birbirinden çok uzak olduğunu savunarak, şu anda barışa giden bir yol görmediğini dile getirdi.

        TÜRKİYE'YE DİPLOMASİ ÖVGÜSÜ


        Pekka Havisto, Türkiye'nin savaştaki tutumuna dikkat çekerek, "Şimdiye kadar Türkiye, müzakere temaslarının sürdürülmesinde en önemli rolü oynadı. Türkiye'nin kolaylaştırdığı müzakerelerde bir barış anlaşmasının olası unsurları ana hatlarıyla belirtildi. Rusya, Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını kabul etmesi gerekiyor" diye konuştu.

            SİVİLLERİN DURUMU HAFTALARDIR FELAKET DÜZEYİNE ULAŞTI
            Haavisto, Mariupol'daki duruma değinerek, "Kiev yakınlarındaki Rusların ele geçirdiği şehirlerde neler olduğunu biliyoruz. Buça ve diğer şehirlerde ortaya çıkan vahşet derinden sarsıcı. Mariupol'daki sivillerin durumu haftalardır felaket düzeyine ulaştı" açıklamasında bulundu.

            Haavisto ayrıca, Mariupol'un ele geçirilmesinin Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Ukrayna ordusunun Mariupol'de bu kadar uzun süre dayanması bir mucizeydi. Ukraynalı güçlerin bir kısmı Mariupol'de savaşmaya devam ediyor" dedi.

            BATI YAPTIRIMLARI SIKILAŞTIRACAK
            Pekka Haavisto, Rusya'ya yönelik yaptırımlara işaret ederek, "Savaş uzarsa, Batı yaptırımları sıkılaştıracak. Bu durumda Rusya'nın ekonomisi daha da zayıflar. Bu, Rusya'nın da çıkarına değildir" ifadelerine yer verdi.
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            Haberler Dünya Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'dan Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki diplomasi çabalarına övgü
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