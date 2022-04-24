Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'dan Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki diplomasi çabalarına övgü

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya karşı tutumunu ve Rusya ile ilişkileri değerlendirdi. Ayrıca Haavisto, Türkiye hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.
ŞİMDİ FİNLANDİYA NATO ÜYELİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Pekka Haavisto, bölgesel güvenliğe önem verdiklerini vurgulayarak, "Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali, Finlandiya'yı güvenlik politikasının temelini yeniden değiştirmeye zorladı ve şimdi Finlandiya, NATO üyeliğini düşünüyor. Şimdi bunu düşünmeseydik, gelecekte Finlandiya'nın manevra alanı daralacaktı" şeklinde konuştu.