Lübnan'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı! Çok sayıda göçmen kayıp

Lübnan'ın Trablusşam kenti açıklarında 60 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin battığı, 14 kişinin arandığı bildirildi.

Lübnan Kızılhaç'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İçinde 60 kişinin bulunduğu tekne battı." ifadelerine yer verildi.

Teknedekiler için Lübnan Kızılhaç'ın Trablusşam limanına 7 ambulans gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın kuzeyinde Trablus kıyısı yakınlarında batan teknedekilerin durumu ve uyruklarıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan Deniz Kuvvetleri tarafından toplamda 45 kişinin kurtarılıp Trabusşam limanına getirildiğini söyledi.

Hamiye, faciada bir kız çocuğunun öldüğünü, geriye kalan 14 kişi için de arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.