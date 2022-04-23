İran’a çalışan ajanın kurbanıyla fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı çalışmalar sonucu geçtiğimiz aylarda çökertilen İranlı muhalifleri kaçırma şebekesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
By Sağlam Savunma Sanayii şirketi sahibi, casusluk şebekesinin liderlerinden İhsan Sağlam'ın cep telefonunun incelemesine ait sonuçlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan tamamı tutuklu 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede kendisine yer buldu.
'SENİ İSRAİL'E GÖTÜRECEĞİM'
Sağlam'ın hedefindeki eski Albay Firouze'yi, 'İran seni arıyor. İran'da hedefsin. Seni İsrail'e götüreceğim' diyerek kandırdığı saptandı. Sağlam'ın, çocuğu ve eşiyle birlikte Denizli-İstanbul-İzmir-Van üzerinden İran'a kaçırdığı İranlı eski Albay Mashali Firouze'yle bir de fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.