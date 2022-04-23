İran’a çalışan ajanın kurbanıyla fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı!

Sabah'ta yer alan habere göre, fotoğrafta ayrıca İran istihbaratına çalışan ve Türkiye'deki yerel gruplarla İran istihbaratının arabuluculuğuna soyunan Morteza Sultan Sanjari de yer aldı. Fotoğrafın çekilme amacının ise, Firouze'nin kaçırılması talimatını veren İran'da bulunan İran Askeri İstihbaratı Dış Operasyonlar Müdürü Seyed Mehdi Hosseini'ye, hedefin ellerinde olduğunun bilinmesi amacıyla kanıt olarak gönderildiği saptandı.