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    • Dünya
    • 24.04.2022 06:14
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    • 24.04.2022 06:20
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    İngiltere'de yağ krizi büyüyor! Raflar boşaldı satışlar sınırlandı

    İngiltere'de yaşanan tedarik krizi market raflarına yansıdı. Ülke genelinde bazı büyük market zincirlerinde yemeklik yağ satışına sınırlama getirildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde reyonların boş olduğu görülürken, yağ satışına sınırlamaları gösteren ibareler de karelere yansıdı.

    İngiltere’de yağ krizi büyüyor! Sınırlama geldi

    İngiltere'deki tedarik zincirinin Ukrayna savaşından olumsuz etkilenmesi nedeniyle, İngiltere'deki bazı süpermarketler her müşterinin alabileceği yemeklik yağ için sınırlamalar belirledi. Market zinciri Tesco, müşteri başına üç adet, Waitrose ve Morrisons ise iki adet yağ ürünüyle satışlara sınırlama getirdi.

    'HERKESİN ÜRÜNLERE ULAŞABİLMESİ İÇİN'
    BBC Türkçe'nin haberine göre; İngiltere'nin ayçiçek yağı tedariği büyük oranda Ukrayna'dan sağlanıyor. İthalat zincirinde yaşanan aksamalar stoklarda azalmaya ve alternatif ürünlere talebin artmasına neden oldu. İngiltere'de perakende ticareti temsil eden örgüt British Retail Consortium, sınırlamaların geçici olduğunu belirterek, amacın "herkesin ürünlere ulaşabilmesi" olduğunu kaydetti.

    Marketlerin hem market içi hem de online satışlarda uyguladığı sınırlamalara, zeytinyağı ve kanola yağı da dahil ediliyor.

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    Market uzmanı Ged Futter, müşterilerin yemeklik yağ konusunda birçok alternatife sahip olduğunu vurguladı. Futter, sınırlamalar yoluyla şimdilik ertelenmiş olsa da, önümüzdeki aylarda raflarda ayçiçek yağı bulmanın zorlaşabileceği uyarısında da bulundu.
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