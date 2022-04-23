Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.04.2022 16:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2022 16:29
    ABONE OL

    ABD Başkanı Joe Biden yine boşlukla tokalaştı! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

    ABD Başkanı Joe Biden'ın yine sahnede kendisinden başka kimse yokken boşlukla tokalaştı. O anlar kameralara yansıdı. Bir süre şaşkın bakışlar altında el sıkışacak birini arayan Biden'ın daha sonra sahneden inmeye yöneldiği görüldü.

    Joe Biden yine boşlukla tokalaştı

    ABD Başkanı Joe Biden'ın geçkin yaşına yorulan skandal hareketleri gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz hafta Kuzey Carolina eyaletindeki bir üniversitedeki etkinliğinde 40 dakikalık bir konuşma yapan Biden, konuşması bittikten sonra tokalaşmak için elini boşluğa uzatmış ve garip tavırları ABD kamuoyu ve dünyanın gündemine gelmişti. Biden bu hareketini tekrarladı.

    YİNE BOŞLUĞA EL UZATTI
    Biden'ın Washington'da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmasının ardından kürsüden ayrılırken el sıkışıyormuş gibi hareketler yaptığı ancak etrafında kimsenin olmadığı görüldü.

    Bir süre şaşkın bakışlar altında el sıkışacak birini arayan Biden'ın daha sonra sahneden inmeye yöneldiği görüldü.

    O anlara ilişkin görüntüler yine sosyal medyada gündem oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
    Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden yine boşlukla tokalaştı! Dünya bu görüntüyü konuşuyor
        SON DAKİKA