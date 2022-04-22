Taliban duyurdu! Afganistan'da TikTok ve PUBG yasaklanacak

Afganistan'da geçici hükümetin sözcüsünün yardımcısı İnamullah Samangani, basına yaptığı açıklamada, İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına TikTok ve PUBG'nin yasaklanması için talimat gönderildiğini söyledi.

Karara gerekçe olarak "bu uygulamaların gençlerin gelişimini olumsuz etkilemesini" gösteren Samangani, kararın hükümetin kabine toplantısında alındığını belirtti.