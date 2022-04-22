SON DAKİKA! Ukrayna'da nakliye uçağı düştü! Ölüler var

Rus güçleri 1523 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 172 insansız hava aracını da kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da sivillerin tahliye edileceği insani koridorların, güvenlik nedeniyle bugün çalışmayacağı bildirildi.