Son dakika: İsrail polisi kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinli bir grup genç, polisin bulunduğu noktaya taş attı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa girerek yoğun biçimde ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle içeridekilere müdahale etti.

Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde gruplar halinde mevzilenen İsrail polisi, içeridekilere aralıklarla kauçuk kaplı mermiyle ateş ediyor.

Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisi ile kapılarda toplanan Filistinliler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor. Yaşanan olaylarda şu ana kadar en az bir Filistinli gözaltına alındı.