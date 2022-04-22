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    • Dünya
    • 22.04.2022 18:33
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    • 22.04.2022 18:54
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    Son dakika: Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camiye kanlı saldırı! 30'dan fazla ölü var...

    Son dakika haberi... Afganistan'ın kuzey doğusunda yer alan Kunduz vilayetinde camiye yapılan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) söz konusu saldırıyı kınadı.

    Camiye kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

    Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

    Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesi Emniyet Müdürü Hafiz Ömer, basına yaptığı açıklamada, ilçedeki Mevlevi Sikander Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

    Yerel basının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre, saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.



    BM'DEN KINAMA
    Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

    BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye yapılan bombalı saldırıyı kınadığı belirtildi.

        Açıklamada, hayatını kaybedenler için taziye ve yaralılara için de acil şifa dilenerek, sivillere yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuka göre kesinlikle yasak olduğu kaydedildi.

        Ülkenin kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesindeki Mevlevi Sikander Camisi'ne cuma namazı esnasında düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilmişti.

        Saldırıyı henüz üstlenen olmamıştı.

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        Haberler Dünya Son dakika: Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camiye kanlı saldırı! 30'dan fazla ölü var...
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