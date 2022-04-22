Son dakika: Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camiye kanlı saldırı! 30'dan fazla ölü var...

Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesi Emniyet Müdürü Hafiz Ömer, basına yaptığı açıklamada, ilçedeki Mevlevi Sikander Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Yerel basının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre, saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
BM'DEN KINAMA
Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye yapılan bombalı saldırıyı kınadığı belirtildi.