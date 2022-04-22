Son dakika: Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camiye kanlı saldırı! 30'dan fazla ölü var...

Açıklamada, hayatını kaybedenler için taziye ve yaralılara için de acil şifa dilenerek, sivillere yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuka göre kesinlikle yasak olduğu kaydedildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesindeki Mevlevi Sikander Camisi'ne cuma namazı esnasında düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmamıştı.