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    • Dünya
    • 22.04.2022 08:28
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    • 22.04.2022 08:28
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    Etiyopya'da 1900 çocuk açlıktan öldü

    Etiyopya'daki iç savaş nedeniyle geçen yıl 1900 çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Hükümet ve eyaletteki isyancı TPLF arasında 1,5 yıldır süren çatışma ve gerginlik, bölge nüfusunun yüzde 90'ını yardıma muhtaç hale getirdi. Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.

    Etiyopya’da 1900 çocuk açlıktan öldü

    Etiyopya'nın Tigray bölgesinde görev yapan sağlık görevlilerinin AP'ye yaptığı açıklamada, hükümet güçleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaşanan iç savaşın yüzlerce çocuğu etkilediği belirtildi.

    Ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde savaşın getirdiği yıkıma bağlı yetersiz beslenme nedeniyle 1900 çocuğun öldüğü ifade edildi. Hayatını kaybeden çocuk sayısının daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

    Savaş nedeniyle ailelerin çocuklarına yiyecek bulamadığı ve ulaşımın güvenli olmaması nedeniyle sağlık kuruluşlarına gidemedikleri kaydedildi.

    Hükümet ve eyaletteki isyancı TPLF arasında 1,5 yıldır süren çatışma ve gerginlik, bölge nüfusunun yüzde 90'ını yardıma muhtaç hale getirdi. Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.
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