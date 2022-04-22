Etiyopya’da 1900 çocuk açlıktan öldü

Ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde savaşın getirdiği yıkıma bağlı yetersiz beslenme nedeniyle 1900 çocuğun öldüğü ifade edildi. Hayatını kaybeden çocuk sayısının daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Savaş nedeniyle ailelerin çocuklarına yiyecek bulamadığı ve ulaşımın güvenli olmaması nedeniyle sağlık kuruluşlarına gidemedikleri kaydedildi.

Hükümet ve eyaletteki isyancı TPLF arasında 1,5 yıldır süren çatışma ve gerginlik, bölge nüfusunun yüzde 90'ını yardıma muhtaç hale getirdi. Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.