6'lı muhalefete karşı zafer kazanan Orban'ın Dışişleri Bakanı Szijjarto: İçişlerimize karışan uluslararası aktörler aynı!





DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA DÖRTLÜ İŞBİRLİĞİ

Türkiye ile Macaristan arasında geçen yıl rekor kırılarak 2021 ticaret cirosu 4 milyar dolara yaklaştığını anlatan Szijjarto, "İşletmeler arası işbirliğini finanse etmeye devam etmek için Macar Eximbank 100 milyon Euro'luk bir kredi limiti açtık. Demiryolu taşımacılığında Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan olmak üzere dört taraflı bir işbirliği kuruyoruz. Çünkü artık doğudan batıya ulaşım söz konusu olduğunda Ukrayna üzerinden teslimatlar zorlaşıyor. Alternatif bir rota aramalıyız ve bu bir yol olabilir. Afrika'da projelerimize devam ediyoruz. Macaristan'da bugüne kadarki en büyük Türk yatırımı olan 280 milyon avroluk yatırımın temel atma törenine katıldım.Şişecam Macaristan'da büyük bir cam fabrikası kuruyor. Macaristan'da Türk yatırımlarının sayısı artıyor ve artık Macar şirketleri de Türkiye'ye yatırım yapıyor." ifadelerini kullandı.



SUÇLAMALARI REDDEDİYORUZ

Sabah'ta yer alan habere göre, Rusya işgalinin ardından Ukraynalı yetkili ve uzman, Macaristan'ı Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesini ilhak edeceği iddialarına da cevap veren Bakan Szijjarto şöyle devam etti: "Transkarpatya'da yaşayan bir Macar topluluğu var. Bize yöneltilen suçlamalar aptalca ve onları reddediyoruz. Ancak, Transkarpatya'daki Macarların geçmişte sahip oldukları tüm haklardan yararlanmalarıyla kesinlikle ilgileniyoruz. Sorun şu ki, savaştan önce Ukrayna parlamentosu Macarların haklarını azaltan düzenlemeler yaptı. Şimdi savaş zamanı, bu yüzden bu konuyu gündeme getirmiyoruz ama savaş bittiğinde, Transkarpatya'daki Macarların güvenliğini garanti altına almak ve haklarını garanti altına almak için bu konuları tekrar tartışmak istiyoruz"

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