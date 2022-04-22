6'lı muhalefete karşı zafer kazanan Orban'ın Dışişleri Bakanı Szijjarto: İçişlerimize karışan uluslararası aktörler aynı!

Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın karşısında 6 parti liderinin oluşturduğu Batı destekli koalisyon hezimeti yaşadı. Başbakan Orban, seçimlerden zaferle ayrıldı. Muhalefet tarafından "homofobik yasa", hükûmet tarafından ise "çocukları koruma yasası" olarak nitelendirilen ve birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin tepki gösterdiği, 18 yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasal düzenlemeye ilişkin referandum yüzde 50 barajını aşamayarak geçersiz oldu. Orban, seçim zaferi sonrası yaptığı balkon konuşmasında "Macar soluna harcadığınız tüm paralar boşa gitti. Macar solu, Soros'un şimdiye kadarki en kötü yatırımı." açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'daki seçim sonuçları nedeniyle mevkidaşı Szijjarto'ya tebriklerini iletmişti.
Dünyada gündem olan seçimlerin ardından ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Seçim sürecimize yurt dışından çok ciddi bir müdahale girişimi yaşadık. Bu saldırıların arkasındaki aktörlerin Türkiye'de de iç meselelere karışmaya çalışan dış aktörlerle neredeyse aynı olduğunu düşünüyorum" dedi. Szijjarto, Türkiye ile işbirliğinin altın zamanlarını yaşadıklarını ve ivme kaybetmek istemediklerini dile getirdi.
TÜRKİYE'NİN ÇABALARINA DEĞER VERİYORUZ
Bakan Szijjarto, Ukrayna krizinde NATO'nun bu çatışmaya taraf olmasını istemeyen mevcut konumundan memnun olduklarını belirterek, "Açık bir NATO-Rusya çatışmasından kaçınmalıyız. Bundan kaçınamazsak trajik sonuçları olabilir. Bu nedenle, bir ittifak olarak NATO'nun bu çatışmaya silah göndermemesinden memnunuz. Üye devletlerin yaptıkları, ulusal yeterliliklerine ve egemen kararlarına dayanmaktadır. Ancak bir ittifak olarak çatışmaya taraf olmamak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu nedenle, barışı koruma görevi operasyonu kapsamında Ukrayna'ya asker gönderilmesine karşı çıktık. Hala diplomatik çözüme inanıyoruz.
Bu nedenle, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun barış görüşmelerini kolaylaştırma ve tarafları bir anlaşmaya varmaya ikna etme çabalarına değer veriyor ve gerçekten saygı duyuyoruz. Bir anlaşmaya ne kadar erken varılırsa bu savaş o kadar çabuk sona erebilir. Bizim için en önemli konu en az sayıda insan ölmesi. Macaristan, Ukrayna'nın doğrudan komşusu.Ukrayna'da savaşla geçen her dakika Macaristan'ı güvenlik açısından riske atar. Bu nedenle, Ukrayna'daki savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek temel çıkarımızdır"