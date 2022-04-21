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    Rusya - Ukrayna savaşında acı tablo! Toplu mezarlardan onlarca ceset daha çıkartıldı

    Rusya, Ukrayna’ya ölüm yağdırdı. Bucha’da katliam yaptı. Dün, toplu mezarlardan onlarca ceset daha çıkartıldı. Vinç yardımıyla yürütülen operasyona ait görüntüler, vicdanları sızlattı.

    Vinçdanlar sızladı

    Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına saldırdı. Tüm dünyanın kanını donduran işgal 56'ncı günü geride bıraktı. Üç bölgeden kuşattığı ülkenin her kentine ölüm yağdırdı. Ancak bir yer vardı ki orada 21'nci yüzyıl'ın vahşeti yaşandı.

    Rus ordusuna bağlı 64'üncü Motorize Piyade Tugayı, Kiev yakınlarındaki Bucha'da soykırım yaptı. Yüzlerce sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Katliam, öyle büyüktü ki sokak, okul ve evlerde çok sayıda cesede ulaşıldı. Toplu mezarlarda bulunan masum siviller, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin araştırılması için şehir morglarına kaldırıldı. Üzerinde soğuk hava deposu bulunan 3 adet tır, morgun çevresinde beklemeye başladı. Kimliği tespit edilen cenazeler için tören yapıldı. Yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

    Rusya, Donbas için taarruza geçti. Bölgeye Suriye ve Libya'dan 20 bin savaşçı gönderdi.

    Mariupol'de de sıcak çatışmalar devam etti. 50 gündür kuşatma altındaki kentte, yiyecek ve su yok!

    Ukrayna'nın başmüzakerecisi Mikhail Podolyak, "Türkiye'nin arabulucu olmaya devam etmesini istiyoruz" dedi

    Savaşın başından itibaren 12 milyon kişi ülkesini terk etti.

    200 TONLUK GÖZDAĞI
    Rusya, Sarmat adlı kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma denemesinin başarıyla yapıldığını duyurdu. Putin, "Bizi tehdit edenler bir kez daha düşünmeli" dedi. 200 tonluk Sarmat'ın, mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

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    Haberler Dünya Rusya - Ukrayna savaşında acı tablo! Toplu mezarlardan onlarca ceset daha çıkartıldı
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