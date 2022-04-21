AB'den korkutan Ukrayna uyarısı! 5 milyon mülteci sömürü riskiyle karşı karşıya

Schmitt, bu tür ağların savaştan önce de mevcut olmasının, AB içerisinde "mafyaların cinsel ya da emek sömürüsü için yeni kurbanlar bulmaya ya da onları sokakta dilenmeye zorlamasının" beklenebileceğini belirtti.

Örneğin mülteci kadınların en yoğun olarak bulunduğu tren istasyonu gibi bazı noktalarda insan tacirlerinin varlığı konusunda uyaran Schmitt, "Yardım etmek isteyenlerin çoğu iyi niyetli ama hepsi değil. Bu nedenle üye devletleri, konaklama ve ulaşım sağlamayı planlayan kişi ve kuruluşların siciliyle ilgili dikkatli olmaya teşvik ediyoruz." dedi.