AB'den korkutan Ukrayna uyarısı! 5 milyon mülteci sömürü riskiyle karşı karşıya

Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ile Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinde Ukrayna'daki savaştan etkilenen kadınların durumu ele alındı.
Oturumda savaşın bedelini en fazla kadınların ve kız çocuklarının ödediği, bazılarının cinsel istismar ve şiddet gibi savaş suçlarına maruz kaldığı, sığındıkları ülkelerde çocuklarıyla hayatta kalmak, iş bulabilmek konularında zorluklar yaşadığı dile getirildi.
AB ülkelerine 5 milyon kadar kişinin sığındığı ve yüzde 80'inden fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğunun vurgulandığı oturumda konuşan AB Komisyonunun İnsan Kaçakçılığı Koordinatörü Diane Schmitt, Ukraynalıların savaştan önce AB içerisinde insan kaçakçılığına maruz bırakılan ilk 5 millet içinde yer aldığını söyledi.