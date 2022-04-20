Ukrayna'dan 'Mariupol' açıklaması: Asker ve sivillerin tahliyesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Mariupol'de ablukada bulunan Ukraynalı sivil ve askerleri Rus ordusunun geride bıraktığı ölü ve yaralılarla değişme" önerisinin ardından Ukraynalı müzakereciler David Arakhamia ile Mihail Podolyak, müzakereler için kente gitmeye hazır olduklarını bildirdi.

Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı Arakhamia, Telegram hesabından açıklama yaptı.

"Asker ve sivillerin tahliyesi konusunda Rus tarafıyla görüşmek üzere Mariupol'a gelmeye hazırız. Delegasyonumuzun temsilcileri, Mariupol'deki Ukrayna kuvvetleriyle sürekli temas halindedir. Bugün şehir savunucuları ile yapılan bir görüşmede askeri garnizonumuzun tahliyesi için müzakerelerin yapılması önerildi. Rusya da onay verirse müzakereler için şehre gitmeye hazırız."

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak da Twitter hesabından, Mariupol'de direnişi sürdüren Azov taburu ile sivillerin kurtarılması için Mariupol'de "özel bir müzakere turu" düzenlemeye hazır olduklarını vurguladı.