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    • Dünya
    • 21.04.2022 01:46
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    • 21.04.2022 01:46
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    Ukrayna'dan 'Mariupol' açıklaması: Asker ve sivillerin tahliyesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 50 günü aşkın bir süre geride kaldı. Ukraynalı yetkililer, büyük kısmı Rus güçlerinin kontrolüne geçen Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji Fabrikası tesislerinde direnişi sürdüren askerlerin ve sivillerin tahliyesi için girişimlerini sürdürdüklerini söyledi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Ukrayna’dan ’Mariupol’ açıklaması! Tahliye...

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "Mariupol'de ablukada bulunan Ukraynalı sivil ve askerleri Rus ordusunun geride bıraktığı ölü ve yaralılarla değişme" önerisinin ardından Ukraynalı müzakereciler David Arakhamia ile Mihail Podolyak, müzakereler için kente gitmeye hazır olduklarını bildirdi.

    Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı Arakhamia, Telegram hesabından açıklama yaptı.

    "Asker ve sivillerin tahliyesi konusunda Rus tarafıyla görüşmek üzere Mariupol'a gelmeye hazırız. Delegasyonumuzun temsilcileri, Mariupol'deki Ukrayna kuvvetleriyle sürekli temas halindedir. Bugün şehir savunucuları ile yapılan bir görüşmede askeri garnizonumuzun tahliyesi için müzakerelerin yapılması önerildi. Rusya da onay verirse müzakereler için şehre gitmeye hazırız."

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak da Twitter hesabından, Mariupol'de direnişi sürdüren Azov taburu ile sivillerin kurtarılması için Mariupol'de "özel bir müzakere turu" düzenlemeye hazır olduklarını vurguladı.

    İNSANİ KORİDOR AÇILAMADI
    Mariupol'de bugün Rusya ile Ukrayna'nın üzerinde mutabakat sağladığı insani koridor açılamadı.

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus ordusunun ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle bugün Mariupol'deki sivilleri tahliye edemediklerini söyledi.



    Vereşçuk, sivillerin tahliyesi için çabalarını yarın da sürdüreceklerini dile getirdi.

    Mariupol şehrindeki Azovstal Metalürji Fabrikası tesislerinde Azov taburunun yanı sıra yaklaşık 1000 sivilin bulunduğu iddia ediliyor.
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