Ukrayna ile Google arasında kriz çıkaran kareler! Bu görüntüler ortalığı karıştırdı

"GOOGLE SANSÜRLEDİ"
Ukrayna ordusu da Twitter'dan yayınladığı görüntülerde, "Rusların kıtalararası balistik füzeler, mayınları, komuta noktaları ve gizli depolama alanlarını gösteren görüntüler Google tarafından sansürlendi" denildi.
GOOGLE'DAN YANIT GECİKMEDİ
Ancak Google ise iddiaları reddediyor. Şirket sözsüzü yaptığı açıklamada, "Rusya'daki uydu görüntülerinde bulanıklık yaratan herhangi bir değişiklik yapılmadı" sözlerine yer verdi.
BİR NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİLER
Aynı zamanda şirket, İngiltere'deki hassas askeri tesisler, Kraliyet Donanması'nın ana limanı olan Portsmouth limanındaki Queen Elizabeth uçak gemisi de dahil olmak üzere askeri üslerin Google Haritalar içinde mevcut olduğunu, ancak uydu görüntülerinin kimi zaman yıllarca güncellenmediğini de unutmamak gerektiğini söyledi.