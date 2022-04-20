Ukrayna ile Google arasında kriz çıkaran kareler! Bu görüntüler ortalığı karıştırdı

"GOOGLE SANSÜRLEDİ"

Ukrayna ordusu da Twitter'dan yayınladığı görüntülerde, "Rusların kıtalararası balistik füzeler, mayınları, komuta noktaları ve gizli depolama alanlarını gösteren görüntüler Google tarafından sansürlendi" denildi.

GOOGLE'DAN YANIT GECİKMEDİ

Ancak Google ise iddiaları reddediyor. Şirket sözsüzü yaptığı açıklamada, "Rusya'daki uydu görüntülerinde bulanıklık yaratan herhangi bir değişiklik yapılmadı" sözlerine yer verdi.