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    • Dünya
    • 21.04.2022 01:54
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    • 21.04.2022 01:55
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    Rusya'dan 'Mariupol' açıklaması: Siviller ve Ukraynalı silahlı güçler için açılan koridor kullanılmadı

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 50 günü aşkın bir süre geride kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol'deki insani koridora dair bilgi verdi. Sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin çıkması için açılan koridorun kullanılmadığını iddia etti. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Rusya’dan ’Mariupol’ açıklaması! Açılan koridor...

    Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, sivillerin tahliyesi için sadece insani amaçlarla Moskova saati ile 14.00'ten itibaren Mariupol'de bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası sahasından bir insani koridor açtığını duyurdu.

    Mizintsev, Rus ordusunun, bu bölgede bulunan Ukrayna silahlı güçleri ve yabancı paralı savaşçıların silah bırakıp teslim olmalarını teklif ettiğini söyledi.

    "İlan edilen insani operasyonun Kiev yetkilileri tarafından alaycı bir şekilde kesintiye uğradığını, kimsenin belirtilen koridoru kullanmadığını belirtmek zorundayız. Milliyetçi taburların komutanları, kendilerini ve astlarının hayatlarını kurtarmak için bu fırsatı da kullanmadılar. Aynı zamanda Kiev makamları Rus girişimlerini görmezden geldi, Ukraynalı askerlere insanlık dışı bir tutum sergiledi, onlara anlamsız direnişi durdurma emri vermedi."

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    Haberler Dünya Rusya'dan 'Mariupol' açıklaması: Siviller ve Ukraynalı silahlı güçler için açılan koridor kullanılmadı
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