Rusya Ukrayna'yı bombaladı! Geriye ise koca bir enkaz bıraktı

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açtı. İşgal 56'ncı günü geride bıraktı. Tüm dünya, barışı beklerken iki ülke arasında savaşın ikinci perdesi başladı! Gece boyu tüm Ukrayna şehirlerine bomba yağdıran Rusya, Donbas'ı almak için yeni bir operasyona başladı. Bölgede devam eden sokak çatışmalarında şimdiye kadar 8 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Taarruza geçen Rus ordusu, bir yandan da liman kenti Mariupol'ü ele geçirmek için düğmeye bastı.