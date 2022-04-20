Rusya Ukrayna'yı bombaladı! Geriye ise koca bir enkaz bıraktı

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açtı. İşgal 56'ncı günü geride bıraktı. Tüm dünya, barışı beklerken iki ülke arasında savaşın ikinci perdesi başladı! Gece boyu tüm Ukrayna şehirlerine bomba yağdıran Rusya, Donbas'ı almak için yeni bir operasyona başladı. Bölgede devam eden sokak çatışmalarında şimdiye kadar 8 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Taarruza geçen Rus ordusu, bir yandan da liman kenti Mariupol'ü ele geçirmek için düğmeye bastı.
ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR...
7 Mart'tan beri kuşatma altında tuttuğu kentte, Ukrayna güçlerinin sığındığı Azovstal demir-çelik fabrikasına yönelik saldırını hızlandırdı. Zelenski, Mariupol'deki askerlerin öldürülmesi halinde müzakerelerin sonlanacağını açıkladı. Rus ordusu Kiev'e 20 kilometre uzaklıktaki İrpin kentinden geriye de bir harabe bıraktı. Yoğun bombardımanın yaşandığı bölgede, evler çatısız kaldı! Ukraynalıların terk ettiği araçlar boş bir arazide toplandı. Ortaya çıkan tablo, savaşın en acı fotoğrafıydı!
TÜRK AİLE KAYIP
Şerafettin Özdemir, 10 yıl önce Ukrayna'ya taşındı. Mariupol'de inşaatlarda çalışmaya başladı. Ancak savaş açtı. 5 Mart'tan itibaren eşi Victoria ve oğlu Talip'ten haber alınamadı.