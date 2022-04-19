Yunanistan'dan Ege'de gerilimi tırmandıracak hareket: Yüzen Duvar! 12 adet savaş gemisi

Türkiye'nin denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapan petrol ve doğal gaz gemisi Oruç Reis, Yunanistan'a korku saldı. Yunan Ta Nea gazetesi bu nedenle oluşturulan ve 2021-2034 yıllarını kapsayan 13 yıllık plandan bahsetti.
KUZEYDEN GÜNEYE KADAR UZANMASI BEKLENİYOR
Planla birlikte alınacak 12 adet savaş gemisiyle Yunanistan adeta bir 'yüzen duvar' planı yapıyor. Planın ayrıntılarına bakıldığında Yunan Donanması'nın Ege Denizi'nde en kuzeyden en güneye kadar uzanması bekleniyor.
12 TANE MODERN FIRKATEYN
Yunanlar, 12 adet modern fırakteynin yanı sıra 6 korvete de sahip olmayı düşünüyorlar. Öte yandan asıl ideallerinin ise 18 savaş gemisine ulaşmak olduğu iddia edildi.
2026 YILINDA TESLİM ALINACAK
Şu anda Yunan Deniz Kuvvetleri'nde 9 tane 40 yıllık'S' tipi ve 4 adet de 30 yıllık 'Meko' tiipi fırkateyn var. Öte yandan Yunansitan Fransa'dan 3 milyar euroluk 3 tane 'Belharra' tipi fırkateyn satın aldı. Söz konusu gemiler 2026 yılında teslim alınacak.
EGE'DE KONTROL
Gemilerin bir kriz durumunda planlamaya göre yayılarak, kendi bölgesini kontrol altına alıp bölgeyi kilitleyebileceği düşünülüyor. Gazete haberinde 'Ege'de böylelikle kontrolün sağlanabileceğinden' de bahsetti.