Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 19.04.2022 10:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2022 11:01
    ABONE OL

    Son dakika: Yunanistan bir Rus tankerine el koydu

    Son dakika haberi... Yunanistan, AB yaptırımları kapsamında bir Rus tankerine el koyduğunu duyurdu. Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'daki savaşa tepki olarak, 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

    Yunanistan Rus tankerine el koydu!

    Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor.

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan itibaren Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı yaptırım paketleri açıklıyor.

    Yunanistan da AB yaptırımları kapsamında bir Rus tankerine el koyduğunu duyurdu.

    RUS DİPLOMATLARIN "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN EDİLMESİ
    Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'daki savaşa tepki olarak, 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

    Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rus büyükelçinin kararla ilgili bilgilendirildiğini duyurmuştu.

    Bir bakanlık yetkilisi de söz konusu Rus diplomatların uluslararası kurallara uygun davranmadıklarını söylemişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    PKK’ya Kuzey Irak’ta ’Pençe-Kilit’ darbesi!
    Haberler Dünya Son dakika: Yunanistan bir Rus tankerine el koydu
        SON DAKİKA