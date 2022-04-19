Son dakika: Yunanistan bir Rus tankerine el koydu

Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan itibaren Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı yaptırım paketleri açıklıyor.



Yunanistan da AB yaptırımları kapsamında bir Rus tankerine el koyduğunu duyurdu.

RUS DİPLOMATLARIN "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN EDİLMESİ

Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'daki savaşa tepki olarak, 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rus büyükelçinin kararla ilgili bilgilendirildiğini duyurmuştu.

Bir bakanlık yetkilisi de söz konusu Rus diplomatların uluslararası kurallara uygun davranmadıklarını söylemişti.