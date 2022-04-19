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    • Dünya
    • 20.04.2022 01:32
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    • 20.04.2022 01:52
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    Kanada'da şoke eden olay! Metro bekleyen kadını raylara itti

    Kanada’nın Toronto kentinde görenleri şoke eden bir olay yaşandı. Durakta metro bekleyen kadın diğer bir kadın yolcu tarafından raylara itildi. 39 yaşındaki kadının yaklaşan trenin altında kalmamak için ray arasındaki boşluğa girdiğini belirterek, kadının kaburgalarının kırıldığını ve hastanede tedavi altında olduğu açıklandı.

    İHA
    Metro bekleyen kadını raylara itti

    Kanada'nın Toronto kentinde şoke eden bir olay yaşandı.

    YOLCUYU RAYLARA İTTİ
    Geçtiğimiz pazar günü durakta metro bekleyen kadın diğer bir kadın yolcu tarafından raylara itildi.

    Bloor-Yonge İstasyonunda gerçekleşen olayın güvenlik görüntülerine ulaşan Toronto polisi, zanlının görüntülerini paylaşmasının ardından 45 yaşındaki Edith Frayne adlı saldırgan tutuklandı.

    Toronto Transit Komisyon (TTC) Sözcüsü Stuart Green yaptığı açıklamada, Frayne'nin Finch İstasyonunda çalışan bir TTC çalışanı sayesinde fark edilmesi sayesinde yakalandığını ifade etti.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI
    Polis, raylara itilen 39 yaşındaki kadının yaklaşan trenin altında kalmamak için ray arasındaki boşluğa girdiğini belirterek, kadının kaburgalarının kırıldığını ve hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

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    Haberler Dünya Kanada'da şoke eden olay! Metro bekleyen kadını raylara itti
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