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    Rusya’nın işgal ettiği Sumy kentinde sarin gazına rastlanması dünyayı ayaklandırdı

    Ukrayna, amiral gemi Moskova’yı batırdı. Tansiyon bir kez daha tırmandı. Rusya, Kiev’e ölüm yağdırdı. İşgal ettiği Sumy kentinde ise sarin gazı izine rastlandı!

    Kimyasal alarm!

    Rusya-Ukrayna savaşı, 53'üncü gününe girdi. Müzakere görüşmelerine rağmen iki ülke arasında tansiyon yükseldi. Başkent Kiev'e iki günde 3 kez füze saldırısı gerçekleşti. Fabrikalar kullanılamaz hale geldi, binalar yerle bir edildi! Savaşın ilk gününden itibaren Rusya'nın kimyasal silah kullandığı iddia edildi. Dün bununla ilgili yeni bir gelişme meydana geldi. Rusya'nın bir süre işgal ettiği Sumy'deki Trostianets bölgesi yeniden Ukrayna güçleri tarafından ele geçirildi. Ancak bölgede yapılan incelemede, kimyasal silah kalıntılarına ulaşıldığı belirlendi. Belediye Başkanı Yuri bova, sarin gazına rastlandığını belirterek, "Bilka'da kimyasal silah kalıntıları bulduk. Tüpler gördük. Ukrayna Güvenlik Birimi şu an bu konu üzerinde çalışıyor" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Rusya'nın her an nükleer saldırı yapabileceğini söyledi. Batı'ya seslendi: Sığınaklar kazın!



    Rusya, ele geçirdiği kentlerde katliam yaptı. Yüzlerce sivile kıydı.



    LVİV PANİKTE
    Ukrayna'nın batısındaki Lviv'de panik arttı. Halk, şehirlerini koruyabilmek için eğitim aldı.



        BİN ASKERİ ÖLDÜRDÜK
        Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya 63 ülkeden 6 bin 824 yabancı paralı savaşçı geldiğini söyledi. "Rusya, Ukrayna'da bin 35 yabancı paralı savaşçıyı öldürdü. 912 savaşçı ise çatışmalara katılmayı reddetti ve ülkeyi terk etti" dedi.



        HELAL OLSUN
        Samsun'da yaşayan Fatma Öztürk, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Kyra Kyrychenko ile annesi Natalıa Laptıeva'ya evini açtı. "Umarım burada güzel zaman geçirirler" ifadesini kullandı. Anne Natalıa Laptıeva ise duygularını şöyle anlattı: Türkler çok misafirperverler...

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        Haberler Dünya Rusya’nın işgal ettiği Sumy kentinde sarin gazına rastlanması dünyayı ayaklandırdı
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