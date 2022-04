Rusya’nın işgal ettiği Sumy kentinde sarin gazına rastlanması dünyayı ayaklandırdı

Rusya-Ukrayna savaşı, 53'üncü gününe girdi. Müzakere görüşmelerine rağmen iki ülke arasında tansiyon yükseldi. Başkent Kiev'e iki günde 3 kez füze saldırısı gerçekleşti. Fabrikalar kullanılamaz hale geldi, binalar yerle bir edildi! Savaşın ilk gününden itibaren Rusya'nın kimyasal silah kullandığı iddia edildi. Dün bununla ilgili yeni bir gelişme meydana geldi. Rusya'nın bir süre işgal ettiği Sumy'deki Trostianets bölgesi yeniden Ukrayna güçleri tarafından ele geçirildi. Ancak bölgede yapılan incelemede, kimyasal silah kalıntılarına ulaşıldığı belirlendi. Belediye Başkanı Yuri bova, sarin gazına rastlandığını belirterek, "Bilka'da kimyasal silah kalıntıları bulduk. Tüpler gördük. Ukrayna Güvenlik Birimi şu an bu konu üzerinde çalışıyor" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Rusya'nın her an nükleer saldırı yapabileceğini söyledi. Batı'ya seslendi: Sığınaklar kazın!