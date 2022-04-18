Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron göğüs kıllarını gösterip poz verdi

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 24 Nisan'da yapılacak. İlk tur sonucunda Fransa'nın mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte seçimlere kalan isim, aşırı sağcı çizgideki Marine Le Pen oldu. Ülkedeki kamuoyu yoklamaları yarışın başa baş geçeceğini gösteriyor.
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞEN FOTOĞRAF
Seçimin ikinci turuna sayılı günler kala Macron'un resmi fotoğrafçısı Soazig de La Moissonnière sosyal medya hesabından bir dizi kamera arkası fotoğrafı yayınladı.
Yayınlanan fotoğrafların birinde Macron oturduğu koltukta arkasına yaslanmış ve gülümserken görülüyor. Fotoğrafta Macron'un giydiği gömleğin düğmelerinin açık olması ve kollarının kıvrılmuş olması dikkat çekiyor.
Yayınlandıktan sonra kısa bir süre içinde sosyal medyada viral olan fotoğraflar bugün pek çok habere konu oldu.
MACRON GENÇLERİN DESTEĞİNİ ALMAK ZORUNDA
Seçimlerde tekrardan aday olan Emmanuel Macron rakibi Marine Le Pen ile beş yıl önce de karşı karşıya gelmişti. Ancak aşırı sağın yeniden enerji bulan lideri Le Pen bu sefer çok daha güçlü bir meydan ile Macron'un karşısında.