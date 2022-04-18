Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron göğüs kıllarını gösterip poz verdi

Gazeteler Macron'un yayınlanan fotoğrafını Bond oyuncusu Sean Connery ve Burt Reynolds ile karşılaştırırken, sosyal medya kullanıcıları Fransız başbakanını tüylü göğsü ile tanınan Roger Federer'e benzetti.

İngiliz Daily Mail Gazetesi 'Macron hangi maço erkeği taklit ediyor?' diye sorarken Twitter kullanıcıları Macron'un fotoğrafının 70'leri andırdığını belirtti. Bir kullanıcı "Macron seçimi yeniden kazanmak için her yolu deniyor" derken başka birisi göğüs kıllarının Photohop ile eklendiğini iddia etti.

ZELENSKİY'İ TAKLİT ETTİĞİ KONUŞULMUŞTU

Ukrayna Savaşı'nın başlamasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Macron'un kirli sakallı, kot pantolonlu ve kapüşonlu pozları çokça tartışılmış ve Macron'un Ukrayna lideri Zelenski'yi taklit ettiği ileri sürülmüştü.