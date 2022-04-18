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    • Dünya
    • 18.04.2022 13:38
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    • 18.04.2022 13:47
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    3 yaşındaki Billy, Kinder Sürpriz kurbanı oldu! Acılı annenin iddiaları kan donduran cinsten: Ölecek gibi görünüyordu

    Salmonella bakterisi nedeniyle adeta tüm dünyada krize neden olan Kinder Sürpriz kabusu bitmek bilmiyor. 3 yaşındaki oğlunun çikolatayı yedikten sonra neredeyse komaya girdiğini söyleyen anne, Kinder üreticisi Ferrero'ya dava açtı. Acılı kadın, yaşadığı kötü günleri "Tuvalete gidecek hali bile yoktu, altına bez bağlamak zorunda kaldım. Resmen ölü gibiydi" ifadeleriyle anlattı.

    3 yaşında Kinder Sürpriz kurbanı oldu!

    Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Kinder krizi, tüm dünyanın gündemine oturdu. Kinler çikolatalarında bulunan zararlı Salmonella bakterisi pek çok çocuğu hastanelik etmiş, fabirkalarda üretim durdurulmuştu. Basında çıkan haberlere göre yalnızca İngiltere'de çoğu çocuklar olmak üzere en az 60 kişi çikolatayı yediği için zehirlendi.

    ACILI ANNE DAVA AÇTI
    26 yaşındaki Kasey Cooke, 3 yaşındaki oğlu Billy'nin yumurtayı yedikten sonra hastaneye kaldırıldığını iddia ediyor. Anne şimdi yaşadıklarından dolayı Kinder üreticisi Ferrero'ya dava açtı.

    "ÖLECEK GİBİ GÖRÜNÜYORDU"
    Zorlu süreci anlatan kadın, "Çocuğum o kadar halsizdi ki tuvalete bile gitmeye takati yoktu. O nedenle altına bez bağlamak zorunda kaldım" dedi. Aile doktorunun çocuğu hemen hastaneye sevk ettiğini söyleyen anne, "Ölecek gibi görünüyordu. Ağzı kupkuruydu, yüzü solgun ve gözleri simsiyahtı" dedi. Doktorların komaya girmiş olduğundan korktuğu minik Billy, tedaviyle kendine geldi.



        ŞİRKET YETKİLİSİ KONUŞTU
        Üç yaşındaki çocuğun testlerinde salmonella bakterinin bulunduğu iddia ediliyor. Daily Mail ise bir Ferrero yetkilisinin yaşananlardan dolayı, "Kasey Cooke'un oğlundan haber aldığımız için çok üzgünüz. Şu anda samimi düşüncelerimiz o ve ailesi ile birlikte" dediğini aktardı.

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