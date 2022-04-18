3 yaşındaki Billy, Kinder Sürpriz kurbanı oldu! Acılı annenin iddiaları kan donduran cinsten: Ölecek gibi görünüyordu





ŞİRKET YETKİLİSİ KONUŞTU

Üç yaşındaki çocuğun testlerinde salmonella bakterinin bulunduğu iddia ediliyor. Daily Mail ise bir Ferrero yetkilisinin yaşananlardan dolayı, "Kasey Cooke'un oğlundan haber aldığımız için çok üzgünüz. Şu anda samimi düşüncelerimiz o ve ailesi ile birlikte" dediğini aktardı.

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