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    • Dünya
    • 18.04.2022 01:13
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    • 18.04.2022 01:24
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    Ukrayna lideri Zelenskiy'nin apar topar yayından kaldırılan videosu dünyanın gündeminde: Alkol ve uyuşturucu bağımlısı mı?

    Dünya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin apar topar yayından kaldırılan videosunu konuşuyor... Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden dün gece yarısı paylaşılan videoda Zelenskiy'nin sergilediği garip hareketler tüm dikkatleri üzerine topladı. 32 saniyelik video apar topar yayından kaldırılırken birçok kişi Ukrayna Devlet Başkanı'nın alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti.

    Zelenskiy’nin o videosu olay oldu! Bağımlı mı?

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin apar topar yayından kaldırılan 32 saniyelik videosu tüm dünyada gündem oldu.


    Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yayınlanan videoda garip hareketler sergileyen Zelenskiy'nin alkollü olduğu iddia edildi.



    NE YAPTIĞINI KİMSE ANLAMADI
    Video boyunca konuşan Zelenskiy elinde tuttuğu bazı evrakları, ofisin etrafını ailesinin fotoğrafını, bazı bibloları ve Ukrayna bayrağını kayda aldı. Zelenskiy'nin tepki çeken hareketleri ve videosu apar topar kaldırıldı.



    ALKOL VE UYUŞTURUCU BAĞIMLISI MI?
    Twitter kullanıcıları savaşın yıkımından dolayı Zelenskiy'nin alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti.



        PUTİN 'KOKAİNMAN' DEMİŞTİ...
        Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Zelenskiy'i zaman zaman "kokainman" olarak nitelendiriyordu.



        "HALKIN HİZMETKARI ŞEKERSİZ KALDI"
        Ukrayna'nın eski İçişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Gogilashvili de Zelenskiy'i bizzat "kişisel uyuşturucu kuryesi" olarak suçlamıştı.


        Geçmişte de uyuşturucu kaçakçılığı suçlarında ismi geçen Gogilashvili'nin istifasının ardından, "Halkın hizmetkârı şekersiz kaldı!" başlıkları atılmış, devamında şu yorumlar yapılmıştı:

        "Eskiden Ukrayna Parlamentosu'nun toplantıları alkolikler nedeniyle yarıda kalırdı. Yeni dönemdekilerinse bazıları ciddi şekilde uyuşturucu bağımlısı. Bu yönetimdeki birçok insan en az bir kez uyuşturucu denemiştir. Ot içenlerden bahsetmiyoruz bile, onlar bunlarla karşılaştırıldığında, aziz gibiler."




        "KOKAİN BAĞIMLILIĞININ EN BELİRGİN HALİ"
        Zelenskiy'in kokain kullandığı yönündeki iddialarının ardından bazı uzmanlar incelemelerde bulunmuştu.

        Zelenskiy'nin dengesiz ve agresif ruh haline dikkat çeken uzmanlar, "Zelenskiy sık sık burnuna dokunuyor veya burnunu çekiyor. Bu da kokain kullandığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Buruna sık sık dokunmak ve sürekli burnunu çekmek, kokain bağımlılığının en belirgin dış belirtilerindendir." demişti.

        Zelenskiy'in en kısa zamanda tıbbi yardım almasını tavsiye edenler de şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

        "Zelenskiy'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu açıkça görülüyor. Başkan Zelenskiy, duygusal durumunu iyileştirecek önlemler almazsa her şeyin sonu çok kötü olacak. Buna hastaneye yatış dahil. Cumhurbaşkanı'nın nevrotik durumu giderek kötüleşiyor ve bununla birlikte asabiyeti, öfkesi, ani ruh hali değişimleri, unutkanlığı ve ayrıca kelimeleri yuvarlaması gibi belirtiler çoğalıyor."



            ODAK NOKTASI KAYIYOR, AGRESİFLEŞİYOR...
            "Savaşacağız" deyip müzakere isteyen, ardından yeniden "savaşma" kararı alan Zelenskiy'in ani ruh hali değişimi, çektiği videolarda da gözlendi.

            Bir anda odak noktası kayan, agresif bir konuşma yaparken kahkaha atmaya başlayan Zelenskiy, kokain iddialarını güçlendiren görüntüler verdi.



            AYNI İDDİALAR YENİDEN GÜNDEMDE
            Son olarak paylaşılan ve apar topar silinen 32 saniyelik videonun ardından da aynı iddialar yeniden gündeme geldi.

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            Yalanları çürüdü
            Haberler Dünya Ukrayna lideri Zelenskiy'nin apar topar yayından kaldırılan videosu dünyanın gündeminde: Alkol ve uyuşturucu bağımlısı mı?
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