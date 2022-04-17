Ukrayna lideri Zelenskiy'nin apar topar yayından kaldırılan videosu dünyanın gündeminde: Alkol ve uyuşturucu bağımlısı mı?







"KOKAİN BAĞIMLILIĞININ EN BELİRGİN HALİ"

Zelenskiy'in kokain kullandığı yönündeki iddialarının ardından bazı uzmanlar incelemelerde bulunmuştu.



Zelenskiy'nin dengesiz ve agresif ruh haline dikkat çeken uzmanlar, "Zelenskiy sık sık burnuna dokunuyor veya burnunu çekiyor. Bu da kokain kullandığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Buruna sık sık dokunmak ve sürekli burnunu çekmek, kokain bağımlılığının en belirgin dış belirtilerindendir." demişti.

Zelenskiy'in en kısa zamanda tıbbi yardım almasını tavsiye edenler de şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Zelenskiy'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu açıkça görülüyor. Başkan Zelenskiy, duygusal durumunu iyileştirecek önlemler almazsa her şeyin sonu çok kötü olacak. Buna hastaneye yatış dahil. Cumhurbaşkanı'nın nevrotik durumu giderek kötüleşiyor ve bununla birlikte asabiyeti, öfkesi, ani ruh hali değişimleri, unutkanlığı ve ayrıca kelimeleri yuvarlaması gibi belirtiler çoğalıyor."