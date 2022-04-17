Ukrayna lideri Zelenskiy'nin apar topar yayından kaldırılan videosu dünyanın gündeminde: Alkol ve uyuşturucu bağımlısı mı?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin apar topar yayından kaldırılan 32 saniyelik videosu tüm dünyada gündem oldu.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yayınlanan videoda garip hareketler sergileyen Zelenskiy'nin alkollü olduğu iddia edildi.
NE YAPTIĞINI KİMSE ANLAMADI
Video boyunca konuşan Zelenskiy elinde tuttuğu bazı evrakları, ofisin etrafını ailesinin fotoğrafını, bazı bibloları ve Ukrayna bayrağını kayda aldı. Zelenskiy'nin tepki çeken hareketleri ve videosu apar topar kaldırıldı.
ALKOL VE UYUŞTURUCU BAĞIMLISI MI?
Twitter kullanıcıları savaşın yıkımından dolayı Zelenskiy'nin alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti.