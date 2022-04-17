Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna’ya ait iki Mig-29 savaş uçağını vurduk





Rus hava kuvvetlerinin 44 Ukrayna askeri nesnesini imha ettiğini kaydeden Konaşenkov, bunların arasında komuta merkezleri, S-300 hava savunma füze sistemi hedef belirleyicisi, roket ve top cephanelikleri, birlikve askeri teknik araçlarının toplandığı alanlar olduğunu dile getirdi.

"İKİ MİG-29 SAVAŞ UÇAĞINI VURDUK"

Füze ve topçu birliklerinin Ukrayna'daki 113 yeri ateş altına aldığını ifade eden Konaşenkov, "Rus hava savunma sistemleri Harkiv bölgesinde Fedorovka ve Zavodı yerleşim birimi civarında havada iki Ukrayna Mig-29 uçağını, Pavlograd bölgesinde Preobrajenskoe yerleşim yeri civarında bir insansız hava aracını vurdu" şeklinde konuştu.