Rus ordusu başkent Kiev’e ölüm yağdırdı! Şehrin girişinde 900’e yakın ceset bulundu

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal 53'üncü gününe girdi. Ülkeyi üç koldan kuşatan Rus ordusu, adım adım ilerledi. Tüm kritik noktaları ele geçirdi. Ukrayna'nın Rus Donanması'nın amineral gemisi Moskva'yı batırmasının ardından gözler bir kez daha Kiev'e çevrildi. Başkentte siren sesleri bir kez daha yükseldi. Darnitskiy şehriy ve tank tamir fabrikası ise ilk hedefti! Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uzun menzilli silahlarla fabrikanın vurulduğunu söyledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Ruslar'ın Kiev'den çekildiği bölgelerde ise tablo yürekleri deldi. Ukrayna polisi, 900'den fazla sivile ait cansız bedenin bulunduğunu söyledi. Harkov'daki bombardımanda 8 kişinin öldüğü belirtildi.