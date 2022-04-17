Rus ordusu başkent Kiev’e ölüm yağdırdı! Şehrin girişinde 900’e yakın ceset bulundu

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal 53'üncü gününe girdi. Ülkeyi üç koldan kuşatan Rus ordusu, adım adım ilerledi. Tüm kritik noktaları ele geçirdi. Ukrayna'nın Rus Donanması'nın amineral gemisi Moskva'yı batırmasının ardından gözler bir kez daha Kiev'e çevrildi. Başkentte siren sesleri bir kez daha yükseldi. Darnitskiy şehriy ve tank tamir fabrikası ise ilk hedefti! Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uzun menzilli silahlarla fabrikanın vurulduğunu söyledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Ruslar'ın Kiev'den çekildiği bölgelerde ise tablo yürekleri deldi. Ukrayna polisi, 900'den fazla sivile ait cansız bedenin bulunduğunu söyledi. Harkov'daki bombardımanda 8 kişinin öldüğü belirtildi.
RUSLARDAN KORKUNÇ TUZAK
Rus askerlerinin çekildikleri bölgedeki evlere el bombası gizlediği ortaya çıktı.
OLGA'DAN SAVAŞ İLANI
Ukrayna, Rus amiral gemisi Moskva'yı vurduğunu ilan etti. Rusya devlet televizyonu sunucusu Olga Skabeyeva'dan cevap gecikmedi: 3. Dünya savaşı başladı! NATO'yla savaşıyoruz.
NOTLAR... NOTLAR...
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO'ya üye olmaya hazırlanan İsveç ve Finlandiya'ya seslendi: Sonuçları ağır olur.
Rusya, Ukrayna'ya silah yardımında bulunan ABD'ye nota verdi.
Kremlin, İngiltere'ye de yaptırım uyguladı. Başbakan Boris Johnson Dışişleri Bakanı Liz Truss, Savunma Bakanı Ben Wallace da dahil 13 kişinin Rusya'ya girişini yasakladı.
Birleşmiş Milletler Ukrayna'da şimdiye kadar bin 982 sivilin öldüğünü söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'yı sonsuza dek kaybettiği söyledi.