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    • Dünya
    • 17.04.2022 22:13
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    • 17.04.2022 22:16
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    ABD'nin Güney Carolina eyaletinde peş peşe silahlı saldırılar!

    ABD’nin Güney Carolina eyaletinde dün bir AVM'de gerçekleştirilen düzenlenen silahlı saldırının ardından bugün bir saldırı daha gerçekleştirildi. İkinci silahlı saldırıda 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

    ABD’de peş peşe saldırılar!

    ABD'nin Güney Carolina eyaletinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi.

    Sabah saatlerinde Hampton County'deki Cara's Lounge adlı kulübe düzenlenen saldırıda 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.

    Saldırının nedeni henüz bilinmezken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

    DÜN DE SALDIRI GERÇEKLETİRİLMİŞTİ

    Öte yandan Güney Carolina eyaletindeki Columbiana Alışveriş Merkezi'ne dün düzenlenen saldırıda ise 14 kişi yaralanmıştı.

    Polis, saldırıyla ilgili gözaltına aldığı üç kişiden biri olan 22 yaşındaki Jewayne M. Price'ın tutuklandığını duyurdu.

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