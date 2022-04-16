Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'Rusya ile barış' açıklaması: İki ayrı belgeden oluşmalı





Rusya ile yapılabilecek barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Bunlardan biri Ukrayna'nın güvenlik garantisi ile ilgili, diğeri de doğrudan Rusya Federasyonu ile ilişkisi hakkında olmalı. Moskova, tüm sorunların çözümünü içeren tek bir anlaşmaya sahip olmak istiyor ancak herkes kendisini Rusya ile masada tam olarak görmüyor. Onlar için güvenlik garantileri ayrı bir konu, Ukrayna'nın Rusya ile yapacağı anlaşmalar ise ayrı." ifadelerini kullandı.