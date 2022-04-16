Rusya'dan Ukrayna'ya 'Moskova' için intikam saldırısı! Kiev’i hedef aldılar

ZELENSKİY'DEN KAN PARASI ÇIKIŞI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'dan petrol almaya devam eden Avrupa ülkelerini eleştirdi ve "paralarını diğer insanların kanlarıyla kazanmakla" suçladı. BBC'ye konuşan Zelenski, özellikle adını verdiği Almanya ve Macaristan'ı, Rusya'nın bu yıl 326 milyar dolar kazanmasını sağlayan enerji ithalatına getirilecek yaptırımları engellemeye çalışmakla suçladı.

'RUSYA, UKRAYNA HALKINA DİZ ÇÖKTÜREMEYECEK'

Kiev'in kuzeybatısında bulunan Pushcha-Vodytsya bölgesinde Rus güçleri tarafından bombalanan itfaiye istasyonu SABAH tarafından görüntülendi. Çok sayıda roketin isabet ettiği itfaiye istasyonu tamamen harabeye dönerken, istasyonun yanında bulunan bir ev de zarar gördü. Ev sahibi Kosivey Valentine, "İtfaiye istasyonu şehrin desteği için ambulans kadar çok önemli role sahip. Zor anlarda destek sağlıyorlar. İtfaiye istasyonuna saldırmaları nedeniyle itfaiye erleri yanan evlere gidip müdahale edemedi. Bu savaşın 21'inci yüzyılda gerçekleşmesinin korkunç, şeytani ve şiddetli olduğunu düşünüyorum. Rusya, Ukrayna halkına diz çöktüremeyecek" dedi.