Rusya'dan Ukrayna'ya 'Moskova' için intikam saldırısı! Kiev’i hedef aldılar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 51. gün geride kaldı. Rus donanmasına ait Odessa'daki Moskova gemisinin batmasının ardından Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırıları yeniden başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de füze üretim fabrikasını hedef aldıklarını açıkladı. Rusya ayrıca, Ukrayna'nın kendi topraklarına saldırdığı iddiasında bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, "Ukrayna'nın, Rus topraklarında terör saldırısı veya sabotaj gerçekleştirmesine karşı başkent Kiev'deki unsurlara yönelik saldırı düzenleyeceğiz" açıklaması geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, Rusya tarafı Ukrayna'ya ait helikopterlerin Rusya hava sahasını ihlal ederek Bryansk bölgesinde saldırı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
TAM SALDIRI HAZIRLIĞI
ABD medyasına göre ise Rusya ağır silahlarını tüm lokasyonlardan saldırı hazırlığına geçiriyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Kremlin'in arzuladığı şekilde gitmediğini söyledi. Burns, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu.