Rusya - Ukrayna savaşında günler geride kalırken Zelenskiy'den korkutan haber geldi: Putin nükleer silah kullanacak

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ulusa sesleniş konuşmasında "Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti.
PUTİN NÜKLEER SİLAH KULLANABİLİR
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ulusa sesleniş konuşmasında "Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti.
PUTİN NÜKLEER SİLAH KULLANABİLİR
ARusya Ukrayna savaşı devam ederken CNN'den Jake Tapper'a konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Putin'in nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu. Zelensky, dünyanın Putin'in nükleer silah kullanma olasılığına hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
ABD'DE DE BENZER AÇIKLAMALARDA BULUNUYOR
Rusya'nın bu savaşla Ukrayna'ya verebileceği acımasız acı ve zarar ile sivillere karşı aşırı şiddet kullanacağı konusunda hiçbir şüphesinin olmadığını belirtenABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Willam Burns, Moskova'nın geçmişte de binlerce sivilin ölümüne yol açan operasyonlar düzenlediğini dile getirdi.
Burns, Rusya'nın taktiksel veya düşük etkili nükleer silahlar kullanabileceği konusunda endişe içinde olduklarını, çünkü zorda kalındığında nükleer güç kullanımının Rus doktrininde yer aldığını anlattı.
KENDİ KENDİLERİNİ KANDIRIYORLAR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşa dair açıklamalarda bulundu.
Rus ordusunun, Ukrayna'nın Zaporijye ve Herson bölgelerindeki sivillere yönelik "terör" eylemlerinde bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, "İşgalciler, Ukrayna ordusuyla veya devlet kurumlarıyla bağlantısı olan herkesin peşine düşerek, bunun bölgeyi kontrol etmelerini kolaylaştıracağını düşünüyor. Onlar, büyük yanlışlık yapıyor ve kendi kendilerini kandırıyorlar." diye konuştu.
Zelenskiy, Ukrayna halkının Rusya'yı ciddiye almadığının altını çizerek "Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti. Rusya, tüm dünyayı kaybetti ve artık hiçbir yerde kabul görmüyor." dedi.
MARİUPOL KENTİNDEKİ SİVİLLER İÇİN YOĞUN ÇABA VAR
Ukrayna'da barışın sağlanmasının önemine işaret eden Zelenskiy, Ukrayna ordusunun bu konudaki görevini başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.
Ukrayna'da 918 yerleşim biriminin "işgalden" kurtarıldığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, Mariupol kentindeki sivillerin kurtarılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.
RUS ASKERİ MAKİNESİNİN DURDURULMASI İÇİN YETERLİ DEĞİL
Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımlara dikkati çekerek, "Ancak bu, Rus askeri makinesinin durdurulması için yeterli değil. İleride Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımlar, Rus petrolünden vazgeçilmesini de içermelidir. Dünya, Rus enerjisi için verilen paranın demokrasiyi bozduğu konusunda karar vermelidir." dedi.
Rusya'nın finans sisteminin tamamıyla bloke edilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, bunun savaşı sonlandırabileceğini belirtti.