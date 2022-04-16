Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü! Dünya İslam Birliği'nden kınama geldi





Bu tırmandırmanın tüm yasaları ve ilgili uluslararası kararların, tüzüklerin ve normların ihlali olduğunu kaydeden Genel Sekreter İsa, uluslararası toplumu, tırmanışı durdurmak ve kınamak için hızlı bir şekilde müdahale etmeye çağırdı.

AKSA'DA OLAYLI SABAH

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin dün sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.