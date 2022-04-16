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    • Dünya
    • 17.04.2022 06:11
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    • 17.04.2022 06:14
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    Kanada'da Müslümanlara alçak saldırı! Teravih namazından çıkanlara ateş açıldı: 5 yaralı

    Son dakika haberi... Kanada'nın Toronto şehrinde teravih namazından çıkan kişilerin üzerine bir araçtan ateş açıldı. Olay sonucu 5 kişi yaralanırken, polis sözcüsü David Rydzik yaptığı açıklamada olayın Scarborough bölgesindeki Ebubekir-i Sıddık Camisi'nde meydana geldiğini belirtti.

    Kanada’da Müslümanlara alçak saldırı

    Cumartesi yerel saatle 01.00 sularında teravih namazından çıkan beş kişinin, yoldan geçen bir araçtaki kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralandığını bildiren Rydzik, yaralananların, husumete sebep olacak herhangi bir olaya karıştığını gösteren bilgi olmadığını belirtti.

    Rydzik, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, üçünün taburcu edildiğini, ikisinin ise tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

    Olayın gerçekleştiği Ebubekir-i Sıddık Camisi'nin bağlı olduğu Scarborough Müslümanlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nadeem Sheikh de "Gerçekten üzgün ve endişeliyim. Bu sabah beş kardeşimiz vuruldu. Saldırganların bir an önce bulunup adalete teslim edilmelerini istiyoruz" dedi.

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