Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'dan çarpıcı iddia!: 3-4 ay önce ABD muhalefet ile görüştü

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, güven oylamasıyla görevden düşürülmesiyle ilgili ABD'ye yönelik suçlamalarını sürdürdü. Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, görevden düşürülmesinin ardından ikinci mitingini Karaçi şehrinde yaptı. Han, yaptığı açıklamada, büyük bir uluslararası komplonun Pakistan'a karşı gerçekleştirildiğini söyleyerek, hiçbir ülkeye karşı olmadığını ve insanlığın yanında durduğunu belirtti. Tüm ülkelerle dostça ilişkiler kurmak istediğini vurgulayan Han, bununla birlikte kimseye köle olmak istemediklerini kaydetti. Han, görevden düşürülmesini komplo olarak nitelendirerek, bunun Pakistanlıların yabancı güçler için köleleştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. "Bu komplo ile iktidara gelen Başbakan Şahbaz Şerif'in" ABD tarafından kendilerine dayatıldığını dile getiren Han, "Şerif ailesinin 30 yıldır ülkeyi yağmaladığını ve hırsızların geri döndüğünü" iddia etti.