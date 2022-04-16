Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'dan çarpıcı iddia!: 3-4 ay önce ABD muhalefet ile görüştü

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, güven oylamasıyla görevden düşürülmesiyle ilgili ABD'ye yönelik suçlamalarını sürdürdü. Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, görevden düşürülmesinin ardından ikinci mitingini Karaçi şehrinde yaptı. Han, yaptığı açıklamada, büyük bir uluslararası komplonun Pakistan'a karşı gerçekleştirildiğini söyleyerek, hiçbir ülkeye karşı olmadığını ve insanlığın yanında durduğunu belirtti. Tüm ülkelerle dostça ilişkiler kurmak istediğini vurgulayan Han, bununla birlikte kimseye köle olmak istemediklerini kaydetti. Han, görevden düşürülmesini komplo olarak nitelendirerek, bunun Pakistanlıların yabancı güçler için köleleştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. "Bu komplo ile iktidara gelen Başbakan Şahbaz Şerif'in" ABD tarafından kendilerine dayatıldığını dile getiren Han, "Şerif ailesinin 30 yıldır ülkeyi yağmaladığını ve hırsızların geri döndüğünü" iddia etti.
ABD'NİN İSLAMABAD BÜYÜKELÇİLİĞİNDE GÖRÜŞÜLDÜĞÜ İDDİASI
Han, 3-4 ay önce ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğinde muhalefet partisi üyeleri, kendi partisinden kopan milletvekilleri ve gazetecilerle ABD'li yetkililerin buluştuğunu iddia etti. Bu görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun İslamabad'ın Washington Büyükelçisi ile görüştüğünü belirten Han, Lu'nun güven oylaması meselesini önceden bildiğini öne sürdü. Han, Lu'nun Pakistan'ın Washington Büyükelçisi'ni tehdit ettiğini ve kendisine karşı güven oylaması başarılı olmazsa Pakistan için kötü olacağını söylediğini savundu. ABD'ye yönelik suçlamalarının ardından kalabalığa seslenen Han, bunun bir komplo olup olmadığını sorguladı.
HAN, ABD'YE SESLENDİ
Han, eski Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri'nin tehdit mektubu meselesini öğrendikten sonra güven oylaması oturumunu ertelediğini anımsattı. Anayasa Mahkemesinin güven oylamasının yapılması yönündeki kararını hatırlatan Han, bu kararı kabul ettiklerini çünkü ellerinin bağlandığını söyledi. Han, güven oylamasının gerçekleşeceği gün mahkemelerin kapılarının açıldığını anımsatarak, "Ben ne suç işledim ki mahkemeler gece saatinde açıldı." diye konuştu. ABD'ye seslenen Han, "ABD'ye soruyorum, sizin benimle ne sorununuz var?" dedi.