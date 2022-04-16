Batı Şeria'da zulüm var! İşgalci İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler 4 Filistinliyi yaraladı





ASKERİ KONTROL NOKTASINDA BİR FİLİSTİNLİ DARBEDİLDİ

Filistinli gazeteci Amir eş-Şuludi de İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir askeri kontrol noktasında Filistinli bir genci darbettiğini belirtti.

Şuludi, yüzü ve burnundan yaralanan Filistinli gencin sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildiğini kaydetti.



İSRAİL GÜÇLERİ KUDÜS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNE BASKIN DÜZENLEDİ

Öte yandan, Filistinli yerel haber ajansı Ma'an'ın haberine göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'e bağlı Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi kampüsüne baskın düzenledi.

İsrail güçleri, üniversite kampüsünde İsrail'in Mescid-i Aksa ve Cenin kentindeki ihlallerine tepki için gösteri düzenleyen öğrencilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Onlarca öğrenci göz yaşartıcı gazdan etkilendi.