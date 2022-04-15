Rusya'dan flaş açıklama: “Rusya’da gerçekleştirilen her türlü saldırıya yanıt olarak Kiev’deki hedeflere yönelik füze saldırılarının sayısı artacak”

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, her iki ülke tarafından da operasyonların son durumuna ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Klimovo köyüne dün Ukrayna tarafından saldırı yapıldığı, bu gece misilleme olarak da Kiev'in vurulduğu duyurarak, "Mariupol kentinde, bir grup Rus askeri ve Donetsk Cumhuriyeti halk milislerinin birimleri, saldırı operasyonlarının bir sonucu olarak Ilyich Demir ve Çelik Fabrikalarını, Ukraynalı milliyetçilerden tamamen arındırdı. Bugün deniz tabanlı yüksek hassasiyetli uzun menzilli Kalibr füzeleri ile Kiev dolaylarındaki bir askeri tesis vuruldu. Zhulian makine yapım tesisi Vizar'a yapılan saldırı sonucunda, uzun menzilli ve orta menzilli uçaksavar füze sistemlerinin yanı sıra gemisavar füzeleri üretimi atölyeleri imha edildi. Rusya'da gerçekleştirilen terör nitelikli her türlü saldırı veya sabotaja yanıt olarak Kiev'deki hedeflere yönelik füze saldırılarının sayısı ve ölçeği artacak" ifadelerini kullandı.