Kiev yönetimi, Rusya’nın deniz gücüne büyük darbe indirdi!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, 50'inci günü geride bıraktı. Ukrayna, Ruslar'ın Yılan Adası'nı kuşatan amiral gemilerinden biri olan 510 mürettebatlı "Moskova"yı hedef aldı.

Gemiyi Neptün füzeleriyle bombaladı. Odessa Valisi Maksim Marchenko "Neptün Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı. Rus donanmasının amiral gemilerinden olan "Moskova" güdümlü füze kruvazörü, 1979'da denize indirildi ve 2020'de tadilattan geçirildi. Moskova kruvazörü, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip gemisavar füzelerinin yanı sıra S-300 hava savunma füze sistemi ile donatılmış bir gemi olarak biliniyor. Gemi, 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünü yönetti ve Suriye'deki Rus Hmeymim askeri hava üssünün korunması görevini gerçekleştirdi. 280 kilometrelik bir menzile sahip olan Neptün füzesi ise saatte 900 kilometre saatlik bir hıza sahip. Aynı anda 24 füze fırlatabilme kapasitesine sahip olan rampalar, kısa süre içerisinde 144 füze fırlatma özelliğini de barındırıyor.

ABD SİLAH YAĞDIRDI

ABD, Ukrayna'ya silah desteği verdi. Kiev'e 200 adet M113 zırhlı taşıyıcı, 11 helikopter, 18 obüs, 300 adet kamikaze drone, 500 tane de Javelin füzesi gönderdi.

BİRLİK MESAJI

Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın liderleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Letonya Devlet Başkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya'ya karşı "birlik" mesajı verdi.

YÜREK DAYANMAZ

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Odessa'yı hedef aldı. Füze saldırısı yaptı. Saldırının hedefindeki siviller ise hayatta kalmak için ilk yardım eğitimi almaya başladı. Onlar arasında çocuklar da vardı.