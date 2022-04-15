Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, korktu koruma ordusu tuttu

Mark Zuckerberg, mavi tişörtünü, kot pantolonunu üzerinden çıkarmadı! "Herkes gibiyim" ayağına yattı. Ancak gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. Kendisi ve ailesinin korunması için ayırdığı bütçe bunu kanıtladı.

Rakamlar, Facebook'un çatı kuruluşu Meta'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu son belgelerde ortaya çıktı. Bu belgelere göre Zuckerberg ve ailesinin güvenliği için toplam 25.2 milyon dolar harcandı. Günlük harcamanın ise 70 bin dolar olduğu vurgulandı.

Belgeler, pandemi süreciyle Mark Zuckerberg'in özel seyahatlerinin de azaldığı kanıtlandı. 2019'da Zuckerberg'in kişisel yolculukları için yaklaşık 3 milyon dolarlık özel uçak harcaması yaptığı açıklandı.

Bu tutar 2020 yılında 1.8 milyon dolar, 2021 yılında ise 1.6 milyon dolar olarak kayıtlara yansıdı.