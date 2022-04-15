Ekrem İmamoğlu'nu adaylığa hazırlayan ABD Kongre Üyesi Keating'in sicilinde yok yok! Tam bir Türk düşmanı

HER TAŞIN ALTINDA VAR

ABD'nin, Türkiye'deki bazı çevrelerle görüştüğünü itiraf eden Keating'in geçmişi ise Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar ve eylemlerle dolu. Kariyeri boyunca Türkiye'yi hedef alan eylemlerin altına imzasını atan Keating, son olarak 2020 yılında Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot L. Engel ile eski ABD Başkanı Donald Trump dönemi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya "Türkiye'ye baskıyı artırın" çağrısında bulundu. Kaleme aldığı mektupta "Erdoğan demokratik temelleri çürütüyor" diyen Keating, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Irak ve Rus S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istedi.

OBAMA'YA DA MEKTUP YAZDI

Tam bir Türk düşmanı olan Keating, daha önce ABD Başkanı Barack Obama döneminde de bir mektup yazarak FETÖ operasyonuna karşı hamle yapılması çağrısında bulunmuştu. Mektupta, "Türkiye'nin Gülen hareketine yönelik hukuki girişimleri, ABD'deki birçok ailenin güvenliğini tehlikeye atıyor" ifadelerini kullanan Keating, Obama yönetimine müdahale etme çağrısında bulundu.