Ekrem İmamoğlu'nu adaylığa hazırlayan ABD Kongre Üyesi Keating'in sicilinde yok yok! Tam bir Türk düşmanı

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Türkiye'de muhalefeti destekleyerek iktidarı değiştireceğiz" sözlerinin vaatle kalmadığı ortaya çıktı. Biden'ın 'Türk muhalefetini dizayn' projesini ilan etmesiyle başlayan siyasi hareketlilik çarpıcı bir itirafa uzandı. Temsilciler Meclisi üyesi William R. Keating, ABD'nin muhalefet ve 'başka insanlarla' aynı masa etrafında buluştuğunu deşifre etti.



BU KARTI OYNAMALIYIZ

Temsilciler Meclisi'nde 31 Mart'ta düzenlenen bir oturuma başkanlık eden Keating, Türkiye'nin yeniden Batı rotasına sokulması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bence her şey ortada. Yerel olarak İstanbul ve diğer yerlerde demokratik çabalar gösteriyor. Her şey belli bir yöne hareket ediyor ve gelecek çok açık. Peki ABD, şu an yaptıklarından başka ne yapabilir? İstanbul Belediye Başkanı ile temesa geçtik, başka insanlarla görüşmeler için temasa geçtik. Bana kalırsa, oynamamız gereken bir kart. Türkiye'nin tek başına bu tutuma gelmesini bekleyemeyiz."