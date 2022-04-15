BM'den İngiltere'ye Ruanda tepkisi: Bu kişiler ticaret eşyası gibi davranılıp işlem görmek için dışarı gönderilemez

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, mülteci ve düzensiz göçmenlerin üçüncü ülkelere yollanmasına Komiserliğin şiddetle karşı çıktığı belirtilirken "Bu tür eylemler, sığınma temin etme sorumluluğundan kaçmak ve Mülteci Sözleşmesi'ne aykırı davranmaktır." ifadesi yer aldı.
Savaş, çatışma ve siyasi takipten kaçan insanların merhamet ve empatiye ihtiyacı olduğu vurgulanarak "Bu kişiler, ticaret eşyası gibi davranılıp işlem görmek için dışarı gönderilemez." değerlendirmesi yapıldı.
İngiltere'nin, ülkeye sığınma talebinde bulunanlara koruma sağlamakla yükümlü olduğu ve alınan bu kararın, milyonlarca kişinin hayatını kurtaran uluslararası mülteci koruma ilkesini tehdit ettiği kaydedildi.
Açıklamada, Komiserlik, İngiltere ve Ruanda'ya söz konusu planı gözden geçirme çağrısında bulundu.