Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 15.04.2022 12:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.04.2022 12:43
    ABONE OL

    BM'den İngiltere'ye Ruanda tepkisi: Bu kişiler ticaret eşyası gibi davranılıp işlem görmek için dışarı gönderilemez

    Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'nin ülkeye gelen düzensiz göçmenleri iltica işlemlerini yapmak üzere Ruanda'ya gönderme planına tepki gösterdi. Savaş, çatışma ve siyasi takipten kaçan insanların merhamet ve empatiye ihtiyacı olduğu vurgulanarak "Bu kişiler, ticaret eşyası gibi davranılıp işlem görmek için dışarı gönderilemez." değerlendirmesi yapıldı.

    takvim.com.tr
    AA
    BM’den İngiltere’ye Ruanda tepkisi!

    BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, mülteci ve düzensiz göçmenlerin üçüncü ülkelere yollanmasına Komiserliğin şiddetle karşı çıktığı belirtilirken "Bu tür eylemler, sığınma temin etme sorumluluğundan kaçmak ve Mülteci Sözleşmesi'ne aykırı davranmaktır." ifadesi yer aldı.

    Savaş, çatışma ve siyasi takipten kaçan insanların merhamet ve empatiye ihtiyacı olduğu vurgulanarak "Bu kişiler, ticaret eşyası gibi davranılıp işlem görmek için dışarı gönderilemez." değerlendirmesi yapıldı.

    İngiltere'nin, ülkeye sığınma talebinde bulunanlara koruma sağlamakla yükümlü olduğu ve alınan bu kararın, milyonlarca kişinin hayatını kurtaran uluslararası mülteci koruma ilkesini tehdit ettiği kaydedildi.

    Açıklamada, Komiserlik, İngiltere ve Ruanda'ya söz konusu planı gözden geçirme çağrısında bulundu.

        DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ RUANDA'YA YOLLAMA PLANI
        İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, dün, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmen veya mültecilerin Ruanda'ya yerleştirileceğini duyurmuştu.

        Plana, muhalefetin yanı sıra sivil toplum kuruluşları tepki göstermişti. Bu kapsamda hükümet, mülteci başvurusu başarılı olanlara Ruanda'da çalışma, yaşama, sağlık ve eğitim gibi tüm haklarının olduğu 5 yıllık destek paketi sağlayacak.

        Başvuruları kabul edilmeyenler ise yine göçmen statüsü alabilecek veya kendi ülkelerine ya da oturum hakkına sahip oldukları başka bir ülkeye gönderilebilecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş’a şok!
        Haberler Dünya BM'den İngiltere'ye Ruanda tepkisi: Bu kişiler ticaret eşyası gibi davranılıp işlem görmek için dışarı gönderilemez
            SON DAKİKA