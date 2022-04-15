ABD'nin Güney Carolina eyaletinde idamlık mahkum Richard Bernard Moore kurşuna dizilmek istedi

Güney Carolina Ceza İnfaz Kurumu tarafından paylaşılan belgede, bir süredir tutuklu olan ve hakkında idam kararı bulunan 57 yaşındaki Richard Bernard Moore'un idam mangası tarafından kurşuna dizilme yöntemiyle ölme hakkını belirten bölümü imzaladığı görüldü.

İdam mahkumu Moore, infaz şeklini onayladığı belgede, "İdam mangasının ya da elektrikli sandalye yönteminin yasal ya da anayasal olduğuna inanmadığını" ancak infaz kurumunun kendisini "seçenekler arasında seçime zorladığını" belirtti.