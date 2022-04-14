Uçakta zombi var! Yolcuları ısıran vahşi kadını koli bandıyla bağladılar! Rekor ceza

6 Temmuz 2021'de yaşanan olay ile ilgili Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) tarihi bir karar geldi. New York Post'ta yer alan habere göre, kadın yolcu 81 bin 950 Dolar para cezasına çarptırıldı. Bunun havacılık idaresi tarafından bugüne kadar verilen en büyük para cezası olduğu açıklandı.