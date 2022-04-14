Kruvazör nedir, ne anlama gelir? Kruvazör gemi özellikleri nelerdir? Moskova kruvazör gemisi vuruldu mu, battı mı?

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından son dakika açıklama yapıldı. Bakanlık, "Moskova" kruvazörünün battığını duyurdu. Peki, Kruvazör nedir, ne anlama gelir? Kruvazör gemi özellikleri nedir? Moskova kruvazör gemisi vuruldu mu? İşte merak edilenler!
KRUVAZÖR NEDİR?
Kruvazör büyük savaş gemilerinin sınıfıdır. Muhrip sınıfı gibi dışarıda destek ihtiyacı olan bir sınıftı fakat modern zamanda bu fark ortadan kalkmıştır. Geçmişte bağımsız operasyonlar için en küçük gemi olarak düşünülürdü. Modern savaşta kruvazörün eski işlevi ortadan kalkmış, yerlerini muhriplere terk etmiştir. Askeri işlev nedeniyle kruvazör adı en büyük gemiler için kullanılmaktadır.
Rusya Savunma Bakanlığı, "Moskova" kruvazörünün battığını duyurdu.
UKRAYNA DUYURMUŞTU
Ukrayna sabah saatlerinde Rus donanmasına ait 'Moskva' isimli kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.
YILAN ADASI'NIN İNTİKAMI
Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich'ten geldi.
Arestovich'ten 'Yılan Adası'nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu' dedi.