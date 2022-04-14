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    • Dünya
    • 14.04.2022 23:43
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    • 14.04.2022 23:43
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    Kruvazör nedir, ne anlama gelir? Kruvazör gemi özellikleri nelerdir? Moskova kruvazör gemisi vuruldu mu, battı mı?

    Kruvazör hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Son dakika haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, "Moskova" kruvazörünün battığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, "Kruvazör nedir, ne anlama gelir? Kruvazör gemi özellikleri nedir? Moskova kruvazör gemisi vuruldu mu?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kruvazör nedir, ne anlama gelir?

    Rusya Savunma Bakanlığı tarafından son dakika açıklama yapıldı. Bakanlık, "Moskova" kruvazörünün battığını duyurdu. Peki, Kruvazör nedir, ne anlama gelir? Kruvazör gemi özellikleri nedir? Moskova kruvazör gemisi vuruldu mu? İşte merak edilenler!

    KRUVAZÖR NEDİR?

    Kruvazör büyük savaş gemilerinin sınıfıdır. Muhrip sınıfı gibi dışarıda destek ihtiyacı olan bir sınıftı fakat modern zamanda bu fark ortadan kalkmıştır. Geçmişte bağımsız operasyonlar için en küçük gemi olarak düşünülürdü. Modern savaşta kruvazörün eski işlevi ortadan kalkmış, yerlerini muhriplere terk etmiştir. Askeri işlev nedeniyle kruvazör adı en büyük gemiler için kullanılmaktadır.

    Rusya Savunma Bakanlığı, "Moskova" kruvazörünün battığını duyurdu.

    UKRAYNA DUYURMUŞTU
    Ukrayna sabah saatlerinde Rus donanmasına ait 'Moskva' isimli kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.

    YILAN ADASI'NIN İNTİKAMI

    Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich'ten geldi.

    Arestovich'ten 'Yılan Adası'nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu' dedi.

        Ayrıca Odessa Valisi Maksim Marchenko da konuya ilişkin açıklama yaparak, 'Moskva isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna' ifadelerini kullanarak intikamın alındığını belirtti.

        Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi olan Moskva ile ilgili Rus tarafından da açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gemideki mühimmatın infilak ettiği ve ciddi hasara yol açtığı bilgisine yer verildi.

        Açıklamada bunun Ukrayna'nın saldırısı sonucu olup olmadığına dair bir bilgi yer almazken tüm personelin başarı ile tahliye edildiği belirtildi.

        Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere 'teslim olun' çağrısı yapmıştı.
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